Клиентам СберЛизинга на территории Прикамья теперь доступно подписание ряда документов с помощью смс

СберЛизинг* представил новую опцию – подписание некоторых документов с помощью простой электронной подписи (по смс-коду). Сервис уже доступен для клиентов на территории Пермского края и призван значительно упростить порядок оформления услуги.

В процессе могут участвовать не только лизингополучатели, но и поставщики. Чтобы воспользоваться новой опцией, участники сделки должны зарегистрироваться в личном кабинете. После подтверждения регистрации необходимо присоединиться к электронному документообороту и выбрать один или оба способа: подписание с помощью смс-кода или усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы стремимся к упрощению пользовательского пути внутри каждого нашего сервиса или услуги. Лизинг дает возможность оптимизировать свои расходы и приобрести необходимые для развития бизнеса автомобили, технику или оборудование без отвлечения оборотных средств, а подобные нововведения – это еще один шаг в совершенствовании сервисной составляющей и роста уровня комфорта при взаимодействии с нами».

*«Сберлизинг» осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 г.. По итогам 2021 г. занимает первое место по объему нового бизнеса (250 млрд руб.) согласно результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Входит в топ-20 лизинговых компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope. Компания присутствует во всех регионах страны, оформление лизинговой сделки возможно в любом отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.