В МЧС предупредили о сильных снегопадах и порывистом ветре в Прикамье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели со ссылкой на синоптиков Пермского ЦГМС предупредили жителей Прикамья о возможности гололеда, снежных заносах и шквалистом ветре завтра в понедельник, 24 октября.

- Местами по Пермскому краю и в отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, гололед, порывы ветра до 18 метров в секунду, - проинформировали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сотрудники МЧС посоветовали жителям Прикамья не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. А водителям порекомендовали не превышать скорость, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.