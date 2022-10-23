В Перми собираются снести незаконный павильон у бизнес-центра «Грин плаза»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на сделки с павильоном и земельным участком, которые расположены в Перми возле бизнес-центра «Грин плаза» на улице Куйбышева, 95а. В этом павильоне сейчас работают салон связи, пекарня, закусочная.

Как сообщает издание «Business-class», администрация Свердловского района обратилась с иском в краевой арбитражный суд. Чиновники требуют признать эту постройку самовольной, чтобы затем снести ее.

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