В Перми появился новый арт-объект “Компас”

Фото: городская администрация.

На пересечении популярных маршрутов в Черняевском лесу появился арт-объект “Компас”. С него открывается новое место для отдыха. Здесь можно будет посидеть в беседке “Лесные тайны”, на скамьях с названиями “Брус”, “Грибное место” и других. Также тут имеется контейнер для раздельного сбора мусора.

- Комплексное место отдыха «Перекрёсток» оборудовано на перекрёстке центральной аллеи от улицы Братьев Игнатовых до улицы Встречной, - сообщили в городской администрации.

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