В Прикамье разыскивают пропавшего мужчину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Пермском крае третий день разыскивают 49-летнего Петра Исаева. В четверг, 20 октября, житель деревни Тыла Гайнинского района ушел из дома в неизвестном направлении.

Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза светло-голубые, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.

Волонтеры пермского поисковый отряд “ЛизаАлерт” просят тех, кому что-либо известно о пропавшем, позвонить по телефону 8-951-923-09-80 или сообщить в полицию.

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