В Прикамье судили 15-летнего подростка, который нашел банковскую карточку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне женского праздника рассеянный посетитель оставил в магазине свою банковскую карточку. Ее подобрал подросток, который решил, что теперь-то он сможет вдоволь наиграться в интернет-игры.

Но за этот неожиданный “подарок” ему придется расплачиваться – его судили по статье о краже, совершенной с банковского счета: такой вид преступлений относится к разряду серьезных.

- Днем 7 марта в помещении магазина по улице Черняховского, 15-летний юноша обнаружил банковскую карту, оставленную 46-летним мужчиной в банкомате, после чего оплачивал ею в интернете покупки в онлайн-играх на сумму около 2 тысяч рублей, - сообщили подробности в СУ СКР по Пермскому краю.

Родители подростка возместили потерпевшему ущерб. Несмотря на это, Дзержинский суд вынес ему реальный приговор - в виде обязательных работ сроком на 100 часов.