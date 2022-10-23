Один из пострадавших на Пермском пороховом заводе доставлен в реанимацию

Вчера вечером, 22 октября, в соцсетях появилась информация о ЧП на Пермском пороховом заводе. Сообщалось, что во время возгорания там пострадали три работника предприятия.И что, по неподтвержденной информации, на месте пожара, который возник на площади 20 квадратных метра, обнаружили тела двух погибших работников и еще одного – в тяжелом состоянии. Пользователи соцсетей сообщили, что возгорание произошло на производстве пластмасс.

Но подтвердить эту информацию официально пока не удалось.

В агентстве ТАСС со ссылкой на неназванные источники сообщают, что один из пострадавших был доставлен в реанимацию.

- Стало известно, что один человек пострадал и был госпитализирован, - сообщили в агентстве. - Об этом ТАСС рассказали в Городской клинической больнице им. С. Н. Гринберга. “Один человек", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступали ли к ним пострадавшие при пожаре на пороховом заводе. Он уточнил, что пациент находится в тяжелом состоянии, в реанимации.