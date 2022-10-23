В Перми можно будет смотреть в режиме онлайн, что происходит в автобусах и трамваях

Скоро можно будет посмотреть в режиме онлайн, что происходит в салоне любого автобуса или трамвая. Видеокамеры есть теперь во всех транспортных средствах общественного транспорта. Осталось интегрировать их в единую систему наблюдения.

Все автобусы и трамваи на городских маршрутах оснащены камерами видеонаблюдения, что позволяет фиксировать нарушения правопорядка, хранить и анализировать историю записей, - отметил в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Запланирована интеграция в краевую систему, после чего можно будет просматривать видео в режиме онлайн с любого транспортного средства.