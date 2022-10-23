Синоптики рассказали, какой будет погода в Прикамье на следующей неделе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресный день встретил пермяков солнечным холодным утром.

Как объяснили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем погода в Прикамье будет преимущественно без осадков, только на севере может пойти небольшой снег.

Воздух днем в Перми прогреется до +2 градусов, по краю – от -1 до +3 градусов.

В понедельник, 24 октября, осадки выпадут повсеместно: на севере будет снег, на юге – дожди. В начале следующей недели немного потеплеет: в Перми днем ожидается +3 градуса, по краю – от 0 до +5.

Но уже в среду снова станет немного холодней – столбик термометра опустится примерно на один градус.

Как сообщают синоптики, по предварительному прогнозу, с середины следующей недели и до конца месяца установится умеренно холодная погода с небольшими осадками в основном в виде снега. И даже может установиться временный снежный покров.