В пермском следственном управлении открыли круглосуточную телефонную линию для участников СВО

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В следственном управлении СК России по Пермскому краю организована круглосуточная телефонная линия для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

Обращения принимаются в следственном управлении по телефону: 8-952-643-69-24. В оперативном режиме сотрудники управления проконсультируют обратившихся граждан по возникшим вопросам, окажут содействие в решении возникших проблем.

В следственное управление по Пермскому краю можно также обратиться лично, или опустить обращение в ящик для заявлений, размещенный при входе в управление по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 53В.

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