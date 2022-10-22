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Общество22 октября 2022 14:26

В Перми ожидается мокрый снег

На дорогах - гололедица
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Поздняя осень начинает вступать в свои права. После затянувшегося бабьего лета и сухой золотой осени приходят мокрый снег и гололедица. В воскресенье, 23 октября в Перми, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами снег. Температура ночью –7…–2°, днем –1…4°, сообщает Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

В начале следующей недели вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В понедельник температура ночью −2…0°, днем 2…3°. Во вторник, 25 октября - ночью −3…−2°, днем 1…3°.

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