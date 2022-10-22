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Происшествия22 октября 2022 14:02

Многодетную пермячку осудили за миллионный долг по алиментам

Ранее женщина уже отбыла срок за такое же преступление
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Ранее судимая 43-летняя жительница Краснокамска второй раз попала под суд за неуплату алиментов. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, женщина имеет троих несовершеннолетних детей, но не оказывает им никакой помощи. При этом мать-кукушка вполне трудоспособна, и деньги на воспитание детей могла бы выплачивать.

За неуплату алиментов на содержание детей женщину уже судили и приговорили к лишению свободы. Но, отбыв наказание, многодетная мать не изменила свое поведение. В итоге сумма ее долга по алиментам превысила миллион рублей.

В сентябре Краснокамский суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов зарплаты. Та сочла наказание слишком суровым и попыталась обжаловать его. Но Пермский краевой суд оставил приговор без изменений.