На трассе Пермь-Березники автомобиль перевернулся вверх колесами

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

ДТП из серии "в рубашке родились" произошло днем в субботу, 22 октября на трассе Пермь-Березники. Легковой автомобиль не удержался на скользкой дороге, на повороте улетел в кювет и перевернулся. Машина лежала на обочине вверх колесами.

Но при этом, как рассказали "КП"-Пермь" в пресс- службе ГУ МВД по Пермскому краю, пострадавших в аварии не оказалось.

В связи с ухудшением погодных условий, ГИБДД города Берерзников призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, а также напоминает автомобилистам о необходимости своевременно сменить летние шины на зимние.