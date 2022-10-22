Пермяка осудили за продажу шпионской техники

Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю

Маленькая видеокамера, которая была встроена в брелок автосигнализации, способна незаметно записывать встречи и разговоры с людьми. То есть такая техника в свое время вполне пригодилась бы Джеймсу Бонду. А для чего она понадобилась обычному пермяку – сказать сложно. Но он заказал ее и был готов заплатить за шпионскую технику полторы тысячи рублей.

Но в самый разгар сделки, которая совершалась по всем шпионским канонам - в салоне припаркованного автомобиля, появились сотрудники УФСБ по Пермскому краю, которые выявили преступление в ходе оперативных мероприятий.

Продавца брелока задержали. Ему было предъявлено обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Суд приговорил продавца к шести месяцам ограничения свободы. В это время он не сможет выезжать за пределы Перми или менять место жительства без согласия надзорного органа.