В Перми отремонтируют фасад «Муравейника»

Фото: "Муравейник"

Госэкспертиза дала положительное заключение на первый этап реставрации Пермского краевого центра «Муравейник». Об этом сообщается в едином государственном реестре заключений.

Это здание было построено для размещения Кирилло-Мефодьевского училища в 1911-12 годах в стиле «модерн». Оформление здания включало в себя разнообразные стили русской архитектуры: псковской, новгородской и московско-суздальской. Оно является памятником истории и культуры Пермского края и находится под охраной государства.

Свое название здание приобрело в 1919 году, когда здесь был организован клуб пролетарских детей «Муравейник» - первое в Перми учреждение внешкольного образования. Девизом клуба стали слова: «Мы, муравьи, трудиться любим. Иди работать к нам скорей».

Сейчас в здании располагается государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник».

В рамках первого этапа реставрации планируется отремонтировать фасады «Муравейника», крышу, а также благоустроить территорию.