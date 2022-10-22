В Пермском крае при столкновении двух иномарок пострадала девушка

Фото: Поисково - спасательная служба Кунгурского муниципального округа

В семь утра 21 октября в Кунгуре на перекрестке улиц Ленина и Гагарина столкнулись два автомобиля Renault и Mazda.

Очевидцы аварии отмечают, что причиной мог стать слишком быстрый спуск автомобиля по улице Ленина. На место ДТП выехали спасатели, пожарные и другие экстренные службы. Как сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, в результате аварии пострадала девушка.

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