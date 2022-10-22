Илья Авербух и Максим Афиногенов проведут бесплатные мастер-классы для пермских детей

Илья Авербух Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 и 30 октября в Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта Winter Fest, в рамках которого известные спортсмены проведут мастер-классы для детей в возрасте от семи до 16 лет. Мастер-классы по фигурному катанию проведет многократный чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух. А по хоккею - заслуженный мастер спорта России Максим Афиногенов, который выступал за сборную России на трех Олимпийских играх и восьми чемпионатах мира.

Все желающие смогут сделать фотографию со знаменитыми спортсменами и получить их автограф.

Фестиваль состоится в СК имени Сухарева (г. Пермь, ш. Космонавтов, 158А). Вход свободный. На мастер-классы нужно записаться в группе https://vk.com/winter__fest.