В Пермском крае застолье завершилось смертью хозяина дома

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В поселке Усть-Березовка Юрлинского округа застолье завершилось смертью хозяина дома. Собравшаяся вечером там компания крепко набралась. И один из гостей, 41-летний житель поселка, рассорился с хозяином. Ссора переросла в жестокое избиение. Гость избивал хозяина ударами кулаков по голове. Находившиеся в компании женщины не стали вмешиваться, опасаясь, что тоже могут попасть под горячую руку.

В итоге от полученных ударов избитый скончался на месте. Женщины, оказавшиеся свидетелями произошедшего, вызывали полицию.

- Сейчас житель Юрлинского округа, обвиняемый в причинении смертельных травм односельчанину, заключен под стражу, - сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю. - Следственные действия продолжаются.