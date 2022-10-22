В эти выходные в Перми закроют движение по одной из центральных улиц

. Фото: архив "КП"

Из-за работ по капитальному ремонту, приуроченных к юбилею Перми, в эти выходные полностью закроют движение по улице Сибирской. В субботу, 22 октября, с 6 утра и до 23 часов будет перекрыта дорожная часть на участке от улицы Монастырской до улицы Ленина. А в воскресенье, 23 октября, также с 6.00 до 23.00 закроют движение на участке от улицы Ленина до улицы Пермской. Напомним, ранее на этих участках движение было ограничено из-за дорожных работ.

Из-за перекрытия улицы автобусы маршрута №3 пойдут в объезд: по улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту и улице Монастырской. А обратно - по улице Монастырской, Комсомольскому проспекту и улице Луначарского.

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