В Перми достроят проблемный дом на Юнг Прикамья, 14

Фото: kvarnado.ru

14 октября был заключен договор на выполнение комплекса работ по завершению строительства 18-этажного долгостроя. Дом в Кировском районе Перми на Юнг Прикамья, 14 (Нижняя Курья) будут достраивать ООО «Акрополь-М» и ООО «Стройуниверсал-Парма». Договор с компаниями заключил краевой Фонд защиты обманутых дольщиков.

Напомним, 18-этажную высотку начали строить в 2016 году. Ключи от квартир дольщики должны были получить в 2019-м. Но! Застройщик не выполнил свои обязательства. В 2021 году было принято решение о завершении стройки: была оформлена госрегистрация перехода прав на имущество застройщика. Компании должны завершить строительство в течение 12 месяцев. Новоселья в многоэтажке ждут 196 пермских семей.

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