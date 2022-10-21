Пермские предприниматели и собственники бизнеса не попали под частичную мобилизацию

Пермских бизнесменов для участия в СВО не призывали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На данный момент случаев призыва для участия в спецоперации на Украине предпринимателей и собственников бизнеса из Пермского края нет. По мнению председателя Пермского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрия Теплова, сообщает РБК Пермь, региональные комиссии, занимающиеся мобилизацией, отслеживают тех, кого призывают для участия в СВО.

Теплов также отметил, что в основном в ходе частичной мобилизации были призваны сотрудники средних и крупных предприятий. Главной проблемой частичной мобилизации в Пермском крае выделил «призыв ключевых сотрудников, без которых работа компании затрудняется». Он пояснил, что военные комиссии должны учитывать мнение работодателей: при возможности заменять сотрудников, оставляя на работе более важных для компании.

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