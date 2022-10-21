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Общество21 октября 2022 14:51

В выходные пермский автобус №3 будет ездить по новому маршруту

Причина – ремонт улицы Сибирской
Екатерина Яганова
Автобус №3 изменит маршрут на два дня.

Автобус №3 изменит маршрут на два дня.

Фото: Виктор Гусейнов

В грядущие выходные изменится схема движения автобуса №3, который ездит по маршруту «Стан Пермь I – микрорайон Нагорный». Причина – ремонт на улице Сибирской, сообщает «Рифей-Пермь».

Уточним, автобус №3 будет курсировать по следующим улицам: Екатерининская, Комсомольский проспект, Монастырская. В обратном направлении поедет по Монастырской, Компросу и Луначарского. Из-за ремонта на Сибирской временно исключат из расписания остановку «Улица Ленина». Пассажирам рекомендуют быть более внимательными и заранее планировать свои поездки.

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