В выходные пермский автобус №3 будет ездить по новому маршруту

Автобус №3 изменит маршрут на два дня.
Фото: Виктор Гусейнов
В грядущие выходные изменится схема движения автобуса №3, который ездит по маршруту «Стан Пермь I – микрорайон Нагорный». Причина – ремонт на улице Сибирской, сообщает «Рифей-Пермь».
Уточним, автобус №3 будет курсировать по следующим улицам: Екатерининская, Комсомольский проспект, Монастырская. В обратном направлении поедет по Монастырской, Компросу и Луначарского. Из-за ремонта на Сибирской временно исключат из расписания остановку «Улица Ленина». Пассажирам рекомендуют быть более внимательными и заранее планировать свои поездки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В выходные пермские сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей
На улицах города будут работать экипажи ДПС (подробнее...)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru