В выходные пермский автобус №3 будет ездить по новому маршруту

Автобус №3 изменит маршрут на два дня. Фото: Виктор Гусейнов

В грядущие выходные изменится схема движения автобуса №3, который ездит по маршруту «Стан Пермь I – микрорайон Нагорный». Причина – ремонт на улице Сибирской, сообщает «Рифей-Пермь».

Уточним, автобус №3 будет курсировать по следующим улицам: Екатерининская, Комсомольский проспект, Монастырская. В обратном направлении поедет по Монастырской, Компросу и Луначарского. Из-за ремонта на Сибирской временно исключат из расписания остановку «Улица Ленина». Пассажирам рекомендуют быть более внимательными и заранее планировать свои поездки.

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