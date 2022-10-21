Улицу Голева в Перми откроют для машин и пешеходов с 28 октября

Проезд и проход по Гоголева закрыт с 20 по 28 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, улицу Голева закрыли для проезда техники и прохода пешеходов вчера, 20 октября. На участке – от створа дома №80 по шоссе Космонавтов непосредственно до шоссе – прокладывают сеть водоснабжения. Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» для транспорта организован объезд по улицам Крисанова, Данилихинской и Голева.

Улицу Голева для проезда машин и прохода пешеходов планируется открыть с 28 октября.

Фото: министерство транспорта Пермского края/Телеграм

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