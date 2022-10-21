В Пермском крае наказали должника по алиментам, который выдавал себя за должника по налогам

Пока должник не заплатит налоги, "КамАЗ" ему не вернут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Лысьвы не желал вовремя платить налоги, коих вместе с исполнительским сбором накопилось на 600 тысяч рублей. Погасить задолженность можно было, продав «КамАЗ», но с машиной мужчина расставаться не хотел, поэтому предпочел его спрятать подальше от глаз судебных приставов. В результате чего грузовик объявили в розыск.

Все шло хорошо до тех пор, пока машину не остановили во время рейда рядом с селом Березовка (Кунгурский район). Водитель предъявил сотрудникам ГИБДД черно-белую копию водительского удостоверения. Данные на бумаге совпали с данными владельца машины. Кроме того, фото водителя отправили в службу судебных приставов для полной, так сказать, идентификации. Судебный пристав, ведущий розыск, мужчину опознал. Это был должник, правда, не по налогам, а по алиментам. Кроме того, сообщили в УФССП России по Пермскому краю, он не имел права садиться за руль авто из-за ограничений в праве управления – задолжал на воспитание собственного ребенка 120 тысяч рублей.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли нарушение, судебный пристав описал и арестовал «КамАЗ», после чего передал его на хранение сотрудникам налоговой инспекции.

На водителя составили административный протокол. За игнорирование родительских обязанностей ему придется отработать на благо общества 50 часов. А вот судьба «КамАЗа» сейчас зависит от сознательности второго должника: заплатит налоги – вернут, если нет – нет.

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