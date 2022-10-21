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Общество21 октября 2022 12:47

В Пермском крае наказали должника по алиментам, который выдавал себя за должника по налогам

Запутанную историю удалось разрешить благодаря грузовику
Екатерина Яганова
Пока должник не заплатит налоги, "КамАЗ" ему не вернут.

Пока должник не заплатит налоги, "КамАЗ" ему не вернут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Лысьвы не желал вовремя платить налоги, коих вместе с исполнительским сбором накопилось на 600 тысяч рублей. Погасить задолженность можно было, продав «КамАЗ», но с машиной мужчина расставаться не хотел, поэтому предпочел его спрятать подальше от глаз судебных приставов. В результате чего грузовик объявили в розыск.

Все шло хорошо до тех пор, пока машину не остановили во время рейда рядом с селом Березовка (Кунгурский район). Водитель предъявил сотрудникам ГИБДД черно-белую копию водительского удостоверения. Данные на бумаге совпали с данными владельца машины. Кроме того, фото водителя отправили в службу судебных приставов для полной, так сказать, идентификации. Судебный пристав, ведущий розыск, мужчину опознал. Это был должник, правда, не по налогам, а по алиментам. Кроме того, сообщили в УФССП России по Пермскому краю, он не имел права садиться за руль авто из-за ограничений в праве управления – задолжал на воспитание собственного ребенка 120 тысяч рублей.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли нарушение, судебный пристав описал и арестовал «КамАЗ», после чего передал его на хранение сотрудникам налоговой инспекции.

На водителя составили административный протокол. За игнорирование родительских обязанностей ему придется отработать на благо общества 50 часов. А вот судьба «КамАЗа» сейчас зависит от сознательности второго должника: заплатит налоги – вернут, если нет – нет.

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