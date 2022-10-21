До конца месяца в Перми ведется прием заявок на участие в премии «Преодоление»

Фото: телеграмм-канал главы Перми Алексея Демкина

До 31 октября принимаются заявки на участие в ежегодной премии «Преодоление». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин.

«Нас окружает множество талантливых и сильных духом людей, которые в силу разных обстоятельств являются инвалидами, но сохранили активный образ жизни. Премия «Преодоление» присуждается людям с ограниченными возможностями здоровья за успехи в спорте, культуре, образовании, бизнесе и других отраслях», — отметил мэр города.

Как рассказала одна из лауреатов премии, участница ансамбля танцев на колясках «Гротеск» Юлия Давыдова, поддерживать стремление развиваться и двигаться вперед позволяет общественное признание.

Выдвинуть номинантов может любой пермяк или организация. Заявку и документы необходимо предоставить в департамент социальной политики Перми по улице Пермская, 60. С 14:00 до 17:00 консультацию можно получить по телефону 236-12-75.

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