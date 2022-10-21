Фото: Дом Мешкова Пространство пермской истории

Настольную игру «Речной вокзал» создали бывшие студенты из Перми, обучавшиеся в вузах города в 1960-1970 годах. Специально для нее они разработали специальные карточки.

Участники настольной игры «Речной вокзал» вытягивают карточки. Выбрав одну из них, необходимо объяснять слова и отвечать на вопросы о жизни Перми 1960-1970-х годов. Победителем становится тот, кто по карте первым дойдет до финиша.

Группой разработчиков настольной игры «Речной вокзал» руководили доктор исторических наук Олег Лейбович и эксперт по социальному проектированию Ирина Марасанова. Игровой дизайн сконструировали Григорий Минеев и Ольга Марасанова.

- С помощью игры можно узнать, где в Перми был первый «фейс-контроль» и тотализатор, сколько стоили кружка кваса, стакан томатного сока и самое дорогое эскимо, а также сколько кресел было в самом большом кинотеатре города, где находится «пятый угол», - пояснили разработчики настольной игры «Речной вокзал».

Игры проходят в Доме Мешкова один раз в месяц. Ближайшая игровая сессия состоится 25 октября. Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно заранее на сайте vk.cc/chHdHn или в кассе Дома Мешкова (Монастырская, 11) - в этом случае необходима предварительная регистрация по телефонам: 8 (342) 257-18-06 и 257-18-08. Стоимость билета составляет 150 рублей. (16+)

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