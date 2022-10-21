Департамента ЖКХ Перми возглавил Станислав Баскаков

Фото: ПМУП «ГКТХ»

С 18 октября Станислав Баскаков приступил к исполнению обязанностей в новой должности исполняющего обязанности начальника департамента ЖКХ администрации Перми. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее Станислав Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Им он руководил с 2016 года.

Бывший начальник департамента ЖКХ Александр Власов покинул пост, который занимал с 2018 года, этой осенью, 30 сентября. Он возглавил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». После его ухода обязанности руководителя департамента ЖКХ исполнял первый замначальника ведомства Олег Белоусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентин Шипков назначен заместителем начальника ГУ МВД по Пермскому краю

Соответствующий указ подписан президентом РФ (подробнее...)