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Общество21 октября 2022 9:44

Департамента ЖКХ Перми возглавил Станислав Баскаков

Пока в статусе и.о. руководителя
Лела Минадзе
Фото: ПМУП «ГКТХ»

Фото: ПМУП «ГКТХ»

С 18 октября Станислав Баскаков приступил к исполнению обязанностей в новой должности исполняющего обязанности начальника департамента ЖКХ администрации Перми. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее Станислав Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Им он руководил с 2016 года.

Бывший начальник департамента ЖКХ Александр Власов покинул пост, который занимал с 2018 года, этой осенью, 30 сентября. Он возглавил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». После его ухода обязанности руководителя департамента ЖКХ исполнял первый замначальника ведомства Олег Белоусов.

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