Пропавшую еще в апреле 2021 года жительницу Прикамья нашли погибшей

Фото: поисковой отряд "Регион59"
Волонтеры нашли погибшей 38-летнюю Татьяну Тагиеву из Соликамска. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».
Местонахождение женщины было неизвестно с 13 апреля прошлого года. «Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении. Всех пользователей просят снять посты.
Что произошло с женщиной и где нашли ее тело, не сообщается.
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