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Происшествия21 октября 2022 9:12

Пропавшую еще в апреле 2021 года жительницу Прикамья нашли погибшей

Она резко перестала выходить на связь
Лела Минадзе
Фото: поисковой отряд "Регион59"

Фото: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры нашли погибшей 38-летнюю Татьяну Тагиеву из Соликамска. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Местонахождение женщины было неизвестно с 13 апреля прошлого года. «Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении. Всех пользователей просят снять посты.

Что произошло с женщиной и где нашли ее тело, не сообщается.

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