В Перми для школьников прошел "Урок цифры"

В Перми на базе ГБОУ «Академия первых» состоялся открытый урок Всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" на тему "Искусственный интеллект в стартапах".

На "Уроке цифры" очно присутствовали более 150 учащихся 8-9 классов, а 15 школ были подключены онлайн, также в нем принимали участие заместитель Председателя Правительства Пермского края Алексей Черников, депутат Государственной Думы России Антон Немкин, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк Евгений Плаксин и представители сообщества компаний-разработчиков Flexberry Foundation.

Ребятам рассказали, что такое стартап, к чему готовиться при запуске своего проекта, какие шаги предстоит пройти при его реализации и определили, почему так важно соблюдать каждый из этих шагов. Кроме того, от Заместителя управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк Евгения Плаксина учащиеся узнали о предпринимательских возможностях, которые дает искусственный интеллект, о том, какие прорывные решения и продукты можно создать при его помощи, также он поделился опытом использования искусственного интеллекта в проектах и продуктах Сбербанка.

" Сегодня неотъемлемой частью нашей жизни стали цифровые технологии и искусственный интеллект. Цифровизация затронула медицину, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, финансовую сферу, образование, торговлю, то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Уверен, будущее именно за сегодняшними школьниками. Именно поэтому Сбер активно участвует в подготовке цифровых кадров, реализуя в том числе такие проекты как "Урок цифры", - говорит заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка Евгений Плаксин.

Стратегический партнер и разработчик содержания "Урока цифры" - Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Министерством просвещения РФ.