В Ижевске собираются пойти по стопам Перми

Делегация из Удмуртской республики ознакомилась с деятельностью территориального общественного самоуправления Перми

Делегация из Удмуртии ознакомилась с деятельностью территориального общественного самоуправления в столице Прикамья, особенностями взаимодействия городских властей и общественников.

Председатель Городской Думы Ижевска Фарит Губаев рассказал, что в Пермь они приехали за конкретным опытом, поскольку в столице Удмуртии также планируют активно развивать территориальное общественное самоуправление.

Депутаты из Ижевска и Можги вместе с представителями пермских властей осмотрели модульный Общественный центр на ул. Труда, 61 в частном секторе Мотовилихи и Общественный центр Островский, пообщались с активистами, оценили условия и оснащение.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов рассказал о становлении и развитии пермских ТОС, формах муниципальной поддержки общественной активности.В частности, он отметил, что в январе 2022 года было принято решение сформировать понятную и прозрачную систему оценки результативности ТОС, продумать механизм стимулирования наиболее успешных и активных общественников.

- Безусловно, увиденное впечатляет. Впечатляет детальным подходом к организации деятельности ТОС, впечатляет объемами поддержки. Радует то, что жители проявляют инициативу и объединяются вокруг территориальных органов самоуправления, - поделился мнением заместитель председателя Городской Думы Ижевска Андрей Зюзин.