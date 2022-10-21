«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает должникам за тепло об отмене моратория на банкротства и взыскания

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В отношении юридических и физических лиц Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского и Лысьвы, накопивших перед «Т Плюс» долги за тепло и горячую воду, будут возобновлены исполнительные производства, а также могут быть инициированы процедуры банкротства. 1 октября в России прекратил свое действие полугодовой мораторий на банкротства и взыскания. Кредиторы вновь смогут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.

В первую очередь, возобновление исполнительных производств касается управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Ряд этих организаций в Пермском крае воспользовался мораторием в собственных целях и за минувшие шесть месяцев накопил задолженность за поставленные тепловые ресурсы. УК и ТСЖ в Пермском крае задолжали «Т Плюс» за тепло и горячую воду более 2,5млрд руб.

В значительной степени риски быть признанными банкротами сохраняются у коммерческих организаций, являющихся потребителями коммунальных услуг. В настоящее время в отношении них уже реализуются меры по принудительному взысканию, вплоть до отключения подачи тепловой энергии. Общий долг юридических лиц составляет порядка 1 млрд руб. Владельцы нежилых помещений за накопленные долги не только активно отключаются от горячего водоснабжения, но и могут стать фигурантами обращений в суд по признанию банкротами.

«Задолженность за тепло и горячую воду — такое же серьезное просроченное обязательство, как банковский кредит или заработная плата. Поэтому в отношении каждого должника, юридического или физического лица, будет возобновлено или возбуждено исполнительное производство. К самым злостным неплательщикам будет инициирована процедура банкротства, которая может серьезно осложнить хозяйственную деятельность. Чтобы избежать неприятных последствий, мы рекомендуем в ближайшее время погасить свою задолженность»,— подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.