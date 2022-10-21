Пермь и Ижевск поддерживают соседские отношения

Делегация республики Удмуртия посетила пермскую школу «Мастерград»

Депутаты из удмуртских городов Ижевска и Можги прибыли в Пермь, чтобы обменяться опытом по работе в отраслях городского хозяйства, территориального общественного самоуправления, образования и молодежной политики. Напомним, Пермская городская Дума и Городская дума Ижевска в 2016 году заключили Соглашение о сотрудничестве.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что наши города связывают тесные экономические, культурные связи, добрые отношения между жителями.

- Убежден, очень важно встречаться с коллегами из соседних субъектов и обсуждать актуальные вопросы и лучшие практики, особенно в сфере общественных отношений и молодежной политики. Время сейчас сложное. А мы – депутаты – самый близкий к гражданам уровень власти. И наша задача - сделать все, чтобы развивать наши города в интересах жителей и в то же время, содействовать усилению страны в целом, - подчеркнул Дмитрий Малютин.

Гости из Удмуртии ознакомились с работой пермских ТОС, побывали в двух общественных центрах и на круглом столе о критериях эффективности ТОС, а также посетили школу «Мастерград» и детсад «Конструктор успеха».

Представителей Городской думы Ижевска интересовали вопросы обеспечения безопасности учебных заведений, в частности, особенности работы системы распознавания лиц и противопожарной сигнализации.

Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев призвал к дальнейшему развитию партнерских отношений. По его словам, коллеги из Удмуртии со своей стороны готовы поделиться интересными наработками и практиками.