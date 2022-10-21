В Перми посчитали деньги на год юбилея

Фото: Пермская городскаая дума

Проект бюджета Перми на 2023 год и плановый период до 2025 года направлен в городскую Думу. Представляя его, глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что следующий год пройдет под знаком 300-летия Перми.

- Задача городских властей – завершить все запланированные к этому времени объекты и провести юбилей достойно. Так, чтобы каждый пермяк почувствовал изменения качества своей жизни здесь и сейчас. Городские власти продолжат выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства перед жителями, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

Бюджет должен обеспечить стабильную работу всех сфер жизни города на следующие три года и реализацию инвестиционных проектов, которые дадут импульс для дальнейшего развития города. Основные направления главного финансового документа Перми – социальные проекты, участие города в реализации нацпроектов, расселение аварийного жилья, благоустройство Перми к 300-летнему юбилею.

Работа над бюджетом началась еще в августе.

- Проведена масштабная подготовительная работа, депутаты проработали вместе с администрацией все проекты муниципальных программ, на основе которых и формируется бюджет. Начинается второй большой этап – оценка проекта, публичные слушания и выход на первое чтение, – отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Рассмотрение проекта бюджета города в первом чтении состоится на ноябрьском пленарном заседании Думы. Принять его планируется в декабре.