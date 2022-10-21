В Прикамье женщину накажут за истязания троих детей и престарелой матери

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Березниках 32-летнюю местную жительницу обвиняют в издевательствах над родными детьми и престарелой матерью. О этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

У женщины трое детей: дочки 6 и 5 лет и 2-летний сын. Их воспитанием она не занималась. Вместе с ними жила бабушка. Всем четверым обвиняемая наносила побои, причиняла физическую боль и психические страдания.

Детей из семьи изъяли и поместили в государственное социальное учреждение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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