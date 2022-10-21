Фонд капремонта Пермского края поверят на платежеспообность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Прикамья через суд добилась проведения проверки финансовой устойчивости регионального Фонда капремонта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что стоимость запланированных на 2020-2023 годы ремонтных работ в многоквартирных домах края существенно превышала уровень финансовой обеспеченности фонда. При этом более двух лет в фонде не пытались восстановить платежеспособность.

Прокуратура обратилась в суд о признании незаконным бездействие Фонда капремонта. Его финансовую устойчивость проверит краевая Инспекция госжилнадзора (ИГЖН).

Инспекция добилась отсрочки исполнения судебного решения до февраля 2023 года, однако прокуратура обжаловала это решение, и ответчику в предоставлении отсрочки отказали.

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