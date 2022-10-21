В Прикамье руководителя строительной компании осудят за неуплату более 8 млн рублей налогов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае перед судом предстанет директор строительной компании, обвиняемый в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в бюджет. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

С марта по сентябрь прошлого года руководитель скрывал денежные средства организации, в результате чего налоговая недоимка превысила 8,7 млн рублей. Обвиняемый рассчитывался с субподрядчиками через счета иных компаний, минуя расчетные средства управляемой им организации.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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