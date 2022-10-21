Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 21 октября информирует о пробке в 7 баллов на Комсомольской площади при выезде с Компроса на ул. Белинского.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на развязке ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Оверятской
- на развязке ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Промышленной
- на ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов
- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Московской
- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- на ул. Соликамской от ост. «Микрорайон Чапаевский» до ТЦ «ДомаДом»
- на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую дорожную ситуацию «Яндекс Пробки» в Перми оценивает в 2 балла.
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