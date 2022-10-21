Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 21 октября информирует о пробке в 7 баллов на Комсомольской площади при выезде с Компроса на ул. Белинского.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на развязке ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Оверятской

- на развязке ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Промышленной

- на ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Московской

- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- на ул. Соликамской от ост. «Микрорайон Чапаевский» до ТЦ «ДомаДом»

- на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской

- на ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую дорожную ситуацию «Яндекс Пробки» в Перми оценивает в 2 балла.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru