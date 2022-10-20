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Общество20 октября 2022 14:56

Из-за аварии на водопроводе в домах Перми отключили воду

Поломка случилась в доме по улице Моторостроителей
Анна Маркова
Авария произошла на водопроводе в Свердловском районе.

Авария произошла на водопроводе в Свердловском районе.

Фото: Анна Маркова

В Перми из-за аварии на водопроводе без воды остались несколько домов. Об этом рассказали в компании «Новогор-Прикамье». Порыв случился по адресу Моторостроителей, 7.

В связи с этим пришлось отключить ветку водопровода и без воды остались жители домов на улицах Солдатова, Моторостроителей, Серебрянский проезд, а также жильцы дома № 9 по ул. Обвинская и дома № 117 по ул. Куйбышева.

Рабочие ведут ремонтные работы, о сроках завершения не сообщается, подробности можно узнать по номеру телефона - 210-06-80.

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