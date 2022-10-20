Губернатор Дмитрий Махонин провел заседание оперштаба после введения режима базовой готовности

В Пермском крае введен режим базовой готовности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми губернатор Дмитрий Махонин провел первое заседание оперативного штаба после введения режима базовой готовности. Он создан в соответствии с Указом Президента России.

Что это значит:

- В регионе усилят контроль охраны общественного порядка и важных объектов.

- Вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и тех, что представляют повышенную опасность для жизней населения и окружающей среды.

- Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам – он никак не повлияет на повседневную жизнь, у нас не вводится никаких ограничений и запретов, - сообщил Махонин в социальных сетях.

Второе заседание оперштаба состоится на следующей неделе.

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