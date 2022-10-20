Как легко и быстро определить рыночную цену квартиры?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как быть, если вы планируете продавать свою недвижимость и не знаете, какую цену выставить для продажи, чтобы продать с выгодой для себя?

В этом случае на помощь придет бесплатный сервис оценки недвижимости от Домклик, который был запущен весной этого года.

Сервис будет полезен продавцам и покупателям недвижимости, а также профессиональным риэлторам и поможет узнать рыночную стоимость квартиры.

Платформа анализирует цены с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм сравнивает информацию о квартире с аналогичными объявлениями о продаже недвижимости на Домклик и данными из ипотечных сделок, проведенных в СберБанке. При анализе учитываются следующие факторы: адрес и примерная площадь квартиры, этажность дома, наличие ремонта.

Если вы покупаете недвижимость, информация о рыночной цене сможет стать дополнительным аргументом при переговорах с продавцом. Если продаете жилье, то сэкономите свое время, воспользовавшись сервисом для определения актуальной цены для продажи. Для профессиональных риэлторов понимание трендов поможет оценить общую ситуацию на рынке недвижимости.

Запуск нового сервиса — еще один шаг к тому, чтобы сделать процесс покупки и продажи недвижимости максимально комфортным, безопасным и простым.