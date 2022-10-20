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Общество20 октября 2022 13:31

В Перми перекроют движение на Восточном обходе

Ограничения движения продлятся меньше суток
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На восточном обходе 21 октября с 12:00 до 17:00 ожидаются кратковременные перекрытия движения в районе съезда с улицы Цимлянской. Они будут длиться по 10-15 минут, пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.

Приостановка движения связана с производством работ по монтажу высоковольтной линии в районе строительства новой развязки. Водителей просят спланировать маршрут заранее с учетом запланированных перекрытий.

Министерство транспорта Пермского края.

Министерство транспорта Пермского края.

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