В Перми перекроют движение на Восточном обходе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На восточном обходе 21 октября с 12:00 до 17:00 ожидаются кратковременные перекрытия движения в районе съезда с улицы Цимлянской. Они будут длиться по 10-15 минут, пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.

Приостановка движения связана с производством работ по монтажу высоковольтной линии в районе строительства новой развязки. Водителей просят спланировать маршрут заранее с учетом запланированных перекрытий.

Министерство транспорта Пермского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми расширят проезд на перекрестке улиц Гашкова и Ивана Франко

Такое решение принял глава Перми после рабочего выезда в Мотовилихинский район (подробнее...)