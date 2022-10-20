В Перми на 70-м году жизни скончалась заслуженный врач России

Фото: minzdrav.permkrai.ru

В Перми на 70-м году жизни скончалась заслуженный врач Российской Федерации Людмила Полякова. Проработавшая более 40 лет в здравоохранении Пермского края, в том числе была главным врачом Городской клинической больницы №7 (Клиническая больница Свердловского района). Об этом сообщает Вusiness-class.

Малая родина Людмилы Поляковой – рабочий поселок Сарс, что в Октябрьском районе. После окончания Пермского мединститута в 1977 году она начала работать заведующей родильным отделением в Октябрьской центральной райбольнице, а в 1986-м стала заведующей женской консультации Свердловского района Перми. С 1992 года Людмила Полякова возглавляла медучреждение.

В 1999 году указом президента РФ врачу присвоили звание «Заслуженный врач РФ». В сентябре того же года Людмилу Полякову назначили главным врачом Городской клинической больницы №7, где при ее содействии открылось первое в Прикамье паллиативное отделение на 20 коек и городское отделение сестринского ухода на 40 коек, которое востребовано и сегодня. Людмила Вадимовна проработала в этой должности до 2018 года.

Она была отзывчивым и добрым человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью и советом. Будучи врачом, она жила ради дела, ради служения людям.

Прощание с Людмилой Поляковой состоится в пятницу, 21 октября, с 9.40 до 10.00 и с 10.30 в Храме Андрея Первозванного (Пермь, ул. Самаркандская, 140 а).

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