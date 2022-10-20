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Происшествия20 октября 2022 12:09

В Прикамье пожарные вынесли из горящей квартиры двух мужчин без сознания

Один из них получил ожоги
Источник:kp.ru

Фото: Валерий ШАХОВ

В Березниках в 22:01 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке, сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении принимали участие 14 человек личного и 4 единицы техники.

Горела квартира на пятом этаже. Площадь пожара составила 5 метров квадратных. Пожарные вынесли из нее двух мужчин в бессознательном состоянии и передали врачам скорой помощи. Один спасенный получил ожоги.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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