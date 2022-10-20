Филиал «Азот» — лучший в развитии кадрового потенциала

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» занял 1 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

На конкурс были представлены социальные программы, способствующие формированию человеческих ресурсов организации. Среди них — преемственности и наставничества, организации обучения и повышения квалификации сотрудников, добровольного медицинского страхования и т.д.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Долгосрочное сотрудничество филиала с высшими и средними учебными заведениями города и края ориентировано на привлечение молодых специалистов на производство. Все сотрудники предприятия каждые 1 — 3 года проходят профессиональную аттестацию, осваивают новые профессии и повышают квалификацию в лицензированном учебном центре филиала, развивают необходимые компетенции с помощью корпоративных курсов и программ.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Это заслуженная награда для нашей кадровой службы. Профессионализм, оперативность и участие к каждому сотруднику — качества, которые помогают решать самые сложные задачи нашего времени. Уверен, признание и доверие на столь высоком уровне мы будем оправдывать из года в год.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

Мы стремимся постоянно повышать эффективность в области управления человеческим капиталом. Стажировки, кадровый резерв, институт наставничества, работа с молодежью, корпоративные конкурсы, спортивные и оздоровительные мероприятия — все эти направления носят системный характер и нацелены на комплексное развитие персонала.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Наша справка

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года Министерством труда и социальной защиты РФ. Его цели — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа. Мероприятие проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях по номинациям.

Организатором регионального этапа мероприятия является Министерство промышленности и торговли Пермского края. Итоги регионального этапа конкурса были подведены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае. По результатам оценки документов, предоставленных филиалом «Азот», экспертной рабочей группой субъекта Российской Федерации, предприятие набрало 100 баллов и стало победителем.