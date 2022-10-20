После массового отравления в пермском детсаду оштрафовали поставщика питания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поставщика питания ООО «Пилигрим» оштрафовали за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в нескольких детских садах, сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. В одном из детсадов произошло массовое отравление.

В мае этого года в результате пищевого отравления у воспитанников детсада №407 был выявлена острая кишечная инфекция. Причиной этого стали многочисленные нарушения на пищеблоках и в организации питания.

По постановлению регионального Роспотребнадзора, поставщика питания признали виновным в административном правонарушении. Компания не согласилась с таким решением и пыталась обжаловать его в суде. Краевой суд решил, что оснований для отмены постановления нет. В результате ООО «Пилигрим» оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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