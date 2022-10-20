Депутат Заксобрания Прикамья предложил создать доску позора для сбежавших от мобилизации за границу

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Депутат законодательного собрания Пермского края Николай Благов выступил на пленарном заседании краевого парламента с инициативой. Так, он предложил открыть доски почета и позора, где будут указаны данные тех, кто пошел защищать родину в трудные времена (не отлынивал от мобилизации), и тех, кто предпочел отсидеться это время за границей, чтобы люди знали, «кто нас предал, а кто проливает за нас свою кровь».

- Несколько тысяч человек очень порядочно поступили по отношению к своей Родине, своему воинскому долгу: они пошли защищать интересы страны. Есть другая страница - страница позора. В нашей стране несколько сотен тысяч убежали, проявили себя как трусы, - отметил Благов. - Полбеды, что кто-то перешел границу Казахстана. Есть те, кто подписал документы на границе в Верхнем Ларсе о том, что они признают наше государство агрессором, захватившим Абхазию, Южную Осетию и так далее.

Депутат также выразил надежду, что руководство страны примет меры к уехавшим гражданам, например, в части ограничения их прав.

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