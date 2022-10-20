В Пермском крае за сутки коронавирусом заразился 331 житель

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье за минувшие сутки коронавирусом заразился 331 человек. По данным краевого Роспотребнадзора, в их числе 135 жителей старше 60 лет.

Новые заболевшие выявлены в 26 территориях Пермского края. Всего с начала пандемии ковидом болели 441 464 жителя, 9 022 — умерли.

На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 221 741 комплект вакцины от COVID-19. Поставить прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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