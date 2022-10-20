В Прикамье ожидаются арктическое вторжение и снегопады

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшие дни станет еще холоднее, предупреждают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

На рубеже второй и третьей декады октября в регионе пройдут первые серьезные снегопады и сформируется временный снежный покров. Отмечается, что так уже было в 2017 году, а также с 2019 по 2021. Первый снег на большей части края пройдет в пятницу 21 октября — в тот же день, что и в прошлом году.

Также в пятницу ожидается вторжение арктического воздуха с Баренцева моря. Ночью и утром могут пройти ливневые снегопады на большей части края при температуре воздуха близкой к нулю. Дневная температура воздуха будет не выше -1…+3 градусов. Западный и северо-западный ветер усилится до 15 м/с.

В ночь на субботу похолодает до -1…-3 градусов, днем будет не выше +2. Высота снежного покрова на востоке края достигнет 10 сантиметров. На остальной территории снежный покров скорее всего растает. В ночь на воскресенье будет еще холоднее — до -6.

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