Дети мобилизованных пермяков будут посещать детсады бесплатно

Дети мобилизованных будут посещать детсады бесплатно.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Дети призванных в ходе частичной мобилизации жителей Пермского края будут посещать дошкольные образовательные учреждения бесплатно. Соответствующее распоряжение главам муниципалитетов дал губернатор Дмитрий Махонин.
- Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет, - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября.
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