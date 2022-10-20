Дети мобилизованных пермяков будут посещать детсады бесплатно

Дети мобилизованных будут посещать детсады бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети призванных в ходе частичной мобилизации жителей Пермского края будут посещать дошкольные образовательные учреждения бесплатно. Соответствующее распоряжение главам муниципалитетов дал губернатор Дмитрий Махонин.

- Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет, - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября.

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