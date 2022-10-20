В Перми на этой неделе дополнительно откроется мобильный пункт вакцинации

Фото: Олег Укладов

Дополнительный пункт вакцинации откроется в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В пятницу, 21 октября, с 10:00 до 16:00 поставить прививку можно будет в передвижном автобусе возле ТЦ «КИТ» по улице Крупской 79А. В наличии будут вакцины от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Без предварительной записи принимаются все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, что на этой неделе работают еще три мобильных пункта вакцинации. Они находятся в торговых центрах «Планета», «Семья» и «IMALL Эспланада».

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